Если бы трилогия с "Канело" прошла раньше? Головкин высказал мнение

Казахстанец Геннадий Головкин уверен, что его трилогия с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом была бы более актуальной сразу после их второго боя, передает fightnews.info. На пресс-конференции GGG снова подчеркнул, что не считает себя проигравшим.

"Я не должен быть злым именно на него. Я делаю свою работу, он делает свою работу. Как нас оценили, какой результат получили, такой и есть. Я просто по своим ощущениям, по тому, как понимаю бокс, чувствую, что не проиграл эти два боя. Из-за этого я чувствую себя очень комфортно.

Мы действительно долго шли к трилогии. Вы все знаете, какие были отговорки. Опять же, есть плюсы и минусы как с моей, так и с его стороны. Почему это так долго длилось? Скажу одно: если бы этот бой состоялся на четыре года раньше, то был бы намного интереснее в том плане, что прошел бы по горячим следам. Но, видно, он не был готов. Сейчас "Канело" поменял позицию и ведет себя так, показывает, кто он есть на самом деле", - сказал Головкин.

Напомним, что третий бой GGG - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США). Билеты уже поступили в продажу.

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