Брутальным нокаутом закончился титульный бой казахстанского боксера

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Аскат Жантурсынов (6-1, 5КО) провел седьмой бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Стамбуле (Турция) он встречался с местным боксером Сердаром Ширином (2-1-1, 1КО). Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился победой казахстанца мощным нокаутом.

Таким образом, Жантурсынов завоевал титул чемпиона Азии по версии UBO в первом тяжелом весе, одержав шестую победу в карьере. Для Ширина это поражение стало первым в карьере.

Добавим, что для Жантурсынов этот поединок стал первым с 2021 года. Тогда в декабре Астане он потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением судей азербайджанцу Сурату Гараеву.

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