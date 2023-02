Бросивший вызов Головкину экс-чемпион мира озвучил ближайшие планы

Британский средневес Крис Юбенк-младший (32-3, 23 КО), бросавший вызов казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО), высказался о ближайших планах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В январе британец, считавшийся фаворитом боя, уступил соотечественнику Лиаму Смиту. Юбенк-младший захотел провести реванш с ним.

"Этим утром я активировал пункт о матче-реванше через своих адвокатов и отправил своим промоутерам. С днем ​​Святого Валентина, Лиам Смит", - написал боксер в своем Twitter.

This morning I activated the rematch clause via my lawyers & sent to my promoters @Wasserman Happy Valentines Day @LiamBeefySmith 😎 pic.twitter.com/PfWNyaTGXL