Британский тяжеловес прервал серию поражений, выиграл реванш и стал чемпионом

Британский боксер Дерек Чисора стал новым чемпионом мира по версии WBA в тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону его реванша с представителем Кубратом Пулевым.

В первый раз боксеры встречались в 2016 году. Тогда победу раздельным решением судей одержал представитель Болгарии.

На этот раз поединок, который прошел в Лондоне (Великобритания) продлился все 12 раундов и завершился победой Чисоры раздельным решением судей.

Британец провел свой 45-й бой в профи и одержал 33-ю победу. Он прервал серию из трех поражений. Для Пулева же этот проигрыш стал третьим при 29-ти выигрышах.

Отметим, что в карде состоялся бой небитого "Монстра" из Узбекистана Исраила Мадримова, который завершился неожиданным результатом.

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