Британский чемпион раскрыл слабую сторону Усика перед боем

Британский боксер Даниэль Дюбуа, обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в супертяжелом весе, высказался о предстоящем бой с Александром Усиком, который владеет поясами WBA Super, WBO и IBF в этом дивизионе. Он назвал габариты своим преимуществом.

Поединок, в котором украинец проведет обязательную защиту титулов IBF, WBA и WBO, пройдет 26 августа во Вроцлаве (Польша).

"Знаете, здорово быть в статусе андердога. Я не придаю большого значения давлению. Будучи андердогом, ничего не чувствуешь. Ты просто выходишь и наносишь сопернику урон. Я супертяжеловес, а Усик - крузер, и мне нужно показать это. Мне нужно быть настоящим хулиганом на ринге. Мне 25. Пришло мое время. Я иду, чтобы победить", - сказал Дюбуа в интервью Boxing Social.

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