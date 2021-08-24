Два боя или один: когда состоится возвращение на ринг Али Ахмедова?

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-1, 12 КО) в скором времени должен вернуться на ринг. Однако пока с вариантами соперников путаница. Так когда именно ждать камбэка топ-проспекта? Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Второй вопрос - против кого будет биться казахстанец? И сейчас это самые волнующие темы перед долгожданным возвращением Али Ахмедова в большую игру.

Пока активным является только один вариант. Судя по всему, он так и останется единственным, так как один из них - против Рикардо Адрианы Луны Флореса (23-8-1, 15 КО) - должен был пройти уже 26 августа. Никаких предстартовых традиционных ритуалов не было. Значит, можно закрывать этот вопрос.

Так что держим в уме только перуанца Давида Сегарру (34-5, 21 КО). Напомним, что данное противостояние намечено на 16 сентября в городе Монтебелло. К слову, бойцы должны были драться раньше чем в сентябре. Однако Сегарра "слетел" практически накануне встречи.

И вполне возможно, что их история все-таки завершится боем. Ахмедов сможет вернуться в ринг, продолжить свой титульный путь. Вряд ли бой с Сегаррой будет единственным в этом году. Али сейчас крайне необходимо быть активным, иначе сложно говорить о каких-то больших перспективах.

По факту получается, что казахстанский боксер не сможет отметиться уникальной серией из двух поединков за 20 дней. Но это не страшно. Наоборот, не будет лишней суеты и ускоренного сеанса восстановления. Есть возможность качественно разобрать оппонента, построить грамотный подход к Сегарре и уверенно вернуться.

В общем, ждем сентябрь. Надеемся, что больше никаких срывов не будет. Пора отвоевывать то, что потерял.

Отметим, что продвижением Ахмедова занимается GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage

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