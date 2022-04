Бой за два титула завершился тремя нокдаунами и нокаутом

Чемпион Европы по версии EBU и обладатель пояса IBF International во втором легчайшем весе британец Джейсон Каннингхэм (31-6, 7 KO) нокаутировал француза Терри Ле Кувьюра (16-1, 2 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса в Телфорде (Великобритания). Каннингхэм дважды уронил оппонента во втором и третьем раундах.

The champion drops his opponent with a slick body shot 💥 We are in for a good fight here 🙌 #CunninghamLeCouviour pic.twitter.com/LMpNidxqM1

Ле Кувьюр сумел продолжить бой, но в шестом раунде вновь оказался на канвасе. После третьего нокдауна француз капитулировал, дав понять судье, что не желает продолжать поединок.

And that will do it! 💥@JaseCunny89 stops Le Couviour after dropping him a third time with a series of body shots! 🏆#CunninghamLeCouviour pic.twitter.com/uJfyWsX2RP