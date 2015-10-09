Бой Фьюри и Джошуа оказался под угрозой срыва: названа причина

Поединок британских супертяжей Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО), запланированный на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе (Уэльс), может не состояться из-за протестов местных жителей, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.

Суть конфликта:

• Требование Netflix: cтриминг подстраивает трансляцию под аудиторию США. Главный бой должен начаться не раньше 01:00 ночи по местному времени.

• Протесты в Кардиффе: городской совет завален жалобами жителей окрестностей стадиона. Люди недовольны шумом и рисками для общественной безопасности в ночное время.

Окончательное решение о выдаче разрешения теперь за городскими властями.

Ранее глава Zuffa Дана Уайт пытался перенести ивент в США, но промоутер Эдди Хирн (Matchroom) заблокировал эту инициативу, настояв на проведении боя в Великобритании.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!