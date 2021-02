Бой Федор Чудинов - Айзек Чилемба за пояс WBA Gold завершился ничьей

Россиянин Федор Чудинов удержал свой пояс WBA Gold во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Титул стоял на кону его поединка с малавийцем Айзеком Чилембой и стал главным на боксерском шоу "Короли ринга" в зале "Вегас Сити Холл" в Москве.

Бой продлился все запланированные десять раундов, а победителя судьи определить не смогли. Была зафиксирована ничья - 97-93, 95-95, 94-97.

Для Чудинова ничейный результат стал первым в карьере. Он также имеет 23 победы (16 нокаутом) и два поражения (одно нокаутом). Чилемба же уже в третий раз ушел с ринга с таким результатом, также он выиграл 26 своих боев (десять - досрочно) и семь раз проигрывал (один раз досрочно).

Отметим, что малавиец до этого дважды боксировал за титул чемпиона мира, оба раза проиграв россиянам - в 2016 году Сергею Ковалеву (34-4-1, 29 КО) и в 2018-м - Дмитрию Биволу (17-0, 11 КО).

Fedor Chudinov (23-2-1, 16 KO's) and Isaac Chilemba (26-7-3, 10 KO's) fight to a 10 round draw in their super middleweight main event in Moscow, Russia pic.twitter.com/8upCWYzCrG