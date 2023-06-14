Бой Джошуа - Уайлдер может состояться в Саудовской Аравии

Британский промоутер Эдди Хирн планирует организовать бой своему подопечному и соотечественнику Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) против американского супертяжа Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). Он отметил, что поединок может состояться в Саудовской Аравии, а к трансляции шоу будут привлечены сразу несколько платформ.

"При условии отправки официального контракта мы абсолютно уверены, что бой состоится. Я не могу говорить от имени Деонтея Уайлдера, но я более чем уверен, что он согласится на те деньги и сделку, которые ему предложит Саудовская Аравия", - цитирует Хирна vRinge.

Напомним, что в последнем бою в октябре прошлого года Уайлдер победил финна Роберта Хелениуса (31-4, 20 КО). А до этого он в третий раз дрался с британцем Тайсоном Фьюри (33-0, 24 КО), которому проиграл нокаутом второй раз подряд.

Джошуа же после двух поражений от украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) в апреле победил американца Джермейна Франклина (21-2, 14 KO).

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