Бой Бетербиева против Смита отложен. Известна причина

Поединок чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0, 19 КО) с обязательным претендентом британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 КО), назначенный на 19 августа в Квебеке (Канада) , отложен на пока неопределенный срок.

Причина - инфекция челюстной кости у чемпиона. Возможно речь идет об остеомиелите. Возможно, заражение произошло в результате лечения зубов. Бетербиева прооперировали в Монреале (Канада).

Промоутеры шоу Камилл Эстефан (Eye Of The Tiger) и Боб Арум (Top Rank) обещают в скором времени определиться с новой датой поединка. Не исключено, что бой будет перенесен на следующий год.

Бой против Смита станет для Бетербиева второй обязательной защитой титула подряд. В январе этого года российский боксер нокаутировал обязательного претендента по версии WBO Энтони Ярда в Лондоне.

33-летний Смит не выходил на ринг с августа прошлого года.

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