Боксерша вышла на ринг в вечернем платье и проиграла бой за звание "абсолюта"

В Нью-Йорке (США) состоялся соглавный бой вечера бокса, в котором американка Алисия Баумгарднер (14-1, 7 КО) билась против француженки Эльхам Мехалед (15-2, 3 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом Мехалед удивил публику тем, что вышла на ринг в красном вечернем платье. Ей, впрочем, удалось порадовать зрителей захватывающим поединком, в котором она могла потерпеть досрочное поражение. Но каким-то образом достояла до финального гонга. Судьи по итогам десяти раундов отдали победу Баумгарднер (99-89 дважды и 98-90), считавшейся фавориткой этого противостояния.

Таким образом Алисия стала абсолютной чемпионкой второго полулегкого веса. До боя она удерживала три титула, а вот пояс во версии WBA был вакантным.

Now that's an entrance...



Elhem Mekhaled 💃 pic.twitter.com/uLIH2lR0S7