Боксер-тяжеловес нокаутировал экс-чемпиона UFC в первом раунде

В Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся боксерский поединок в тяжелой весовой категории между 40-летним представителем Болгарии Кубратом Пулевым и 42-летним экс-чемпионом UFC американцем Фрэнком Миром.

По правилам бой прошел в треугольном ринге. Это было противостояние на семь раундов по две минуты.

Однако все завершилось в первом раунде, когда Пулев жестко нокаутировал Мира.

Kubrat Pulev just finished Frank Mir in the first round! Mir was out on his feet! 🤯https://t.co/5ed82vbkoA — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) November 28, 2021

Напомним, Фрэнк Мир (0-1 в боксе, 19-3 ММА), бывший чемпион UFC в супертяжелом весе, дебютировал в профессиональном боксе еще в апреле, где потерпел поражение от Стива Каннингема. В свою очередь Кубрат Пулев (28-2) в последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, где потерпел поражение нокаутом в девятом раунде от Энтони Джошуа.