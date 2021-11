Боксер-тяжеловес нокаутировал экс-чемпиона UFC в первом раунде

В Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся боксерский поединок в тяжелой весовой категории между 40-летним представителем Болгарии Кубратом Пулевым и 42-летним экс-чемпионом UFC американцем Фрэнком Миром.

По правилам бой прошел в треугольном ринге. Это было противостояние на семь раундов по две минуты.

Однако все завершилось в первом раунде, когда Пулев жестко нокаутировал Мира.

Kubrat Pulev just finished Frank Mir in the first round! Mir was out on his feet! 🤯https://t.co/5ed82vbkoA