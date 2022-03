Боксер со сломанной челюстью нокаутировал чемпиона и вернул себе титул

Британский боксер Джош Уоррингтон (31-1-1, 8 КО) вернул себе свой титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе, досрочно победив испанца Кико Мартинеса (43-11-3, 30 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Реванш состоялся в Лидсе (Англия). Мартинес, который проводил первую защиту титула, побывал в нокдауне уже в первом раунде. После этого Уоррингтон завладел инициативой.

Развязка пришла в седьмом раунде, когда претендент снова потряс чемпиона, вынудив рефери вмешаться и остановить поединок.

Впрочем, победа досталась Уоррингтону дорогой ценой. Британец получил перелом челюсти, но это не помешало ему удосрочить оппонента.

