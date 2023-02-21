Боксер из Нью-Йорка похвалил шымкентских полицейских

Боксер из Казахстана Димаш Ниязов (14-1-3, 6 КО), уже много лет проживающий в Нью-Йорке и работающий там полицейским, восхитился коллегами из Шымкента, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram он опубликовал видео, на котором был обезврежен вооруженный мужчина, устроивший стрельбу в оружейном магазине Шымкента. Преступника захватили при попытке скрыться на полицейской машине.

"Молодцы полицейские! Благодаря им смогли задержать мужчину и отобрать у него оружие. Браво!" - написал Ниязов.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Напомним, последний бой в профи Ниязов провел в феврале 2021 года, одержав победу единогласным решением судей над аргентинцем Джонатаном Годоем.