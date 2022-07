Боксер Golden Boy нокаутировал соперника за 80 секунд

Американский боксер легкого веса Мигель Гаона (2-0, 1 КО) провел свой третий бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (США) он встречался с пуэрториканцем Абдиэлем Падильей (1-2, 1 КО). Поединок был рассчитан на четыре раунда, но закончился уже в первом: Гаоне хватило 80 секунд, чтобы нокаутировать соперника.

Таким образом, Гаона одержал третью победу в трех боях в профи. Его интересы представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. Падилья же потерпел третье поражение в карьере.

A man of his word, Miguel Gaona promised a 1st round KO and he DELIVERED!



He improves to 3-0!