Боксер-допингер нокаутировал соперника и выиграл второй бой за месяц

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (25-0-1, 21 KO) одержал вторую за месяц победу после возвращения на ринг.

В рамках вечера бокса в Мерфрисборо (штат Теннеси, США) Миллер удосрочил мексиканского джорнимена Дерека Карденаса (8-10, 7 КО). Сначала американец отправил соперника в нокдаун в третьем раунде, а в четвертом добился досрочной победы.

Jarrell "Big Baby" Miller (25-0-1, 21 KO's) scores a knockdown in the 3rd & another in the 4th and then finishes off Tijuana's very tough Derek "El Vikingo" Cardenas (8-10) with this knockdown earning a TKO-4 victory in their heavyweight bout in Murfreesboro, Tennessee. Time 1:43 pic.twitter.com/qZhh8XxLMT