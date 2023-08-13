Боб Арум назвал причину поражения Спенса от Кроуфорда

Бывший промоутер непобежденного чемпиона мира в трех весовых категориях американца Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) высказался о его победе над соотечественником Эрролом Спенсом. По мнению Боба Арума, все решила универсальность боксера.

Напомним, Кроуфорд одержал досрочную победу и стал первым в истории полусреднего дивизиона абсолютным чемпионом мира.

"Во всех боях Спенс всего дважды встречался с левшами. Это говорит о том, что у него проблемы с левшами, два поединка из 28 означают, что его люди пытались избегать левшей. Сильная сторона Теренса заключается в том, что он хорош в обеих стойках. И вместо того чтобы начать как правша, что он обычно делает, он начал в стойке левши, и Спенс не смог справиться с этим. Кроуфорд, бьющий с обеих рук, потрясал Спенса джебом. Когда я увидел Теренса в левше, то подумал, что бой окончен", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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