Бивол возвращается после победы над "Канело". Есть дата боя и три соперника

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) до конца года проведет еще один бой. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing).

В мае Бивол сенсационно победил абсолютного чемпиона суперсреднего веса мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО). Возвращение россиянина ожидается в октябре.

"Уже занялся планированием,. Бой состоится, скорее всего, в октябре. А еще, понятное дело, что Бивола интересует реванш с "Канело". Их обоих интересует реванш, но Альварес сперва должен закрыть вопрос с Геннадием Головкиным в сентябре. Варианты Бивола? Это, конечно же, (обязательный претендент) Хильберто Рамирес, а также Джошуа Буатси и Каллум Смит. Все они отличные бойцы. Мы пока что заняты планированием, дождитесь официального анонса", - цитирует Хирна vRINGe.com.

Трио вышеперечисленных претендентов выступают на DAZN, что поможет в организации поединка. Британцы Буатси и Смит на контракте у Хирна, но не исключено, что вскоре в WBA официально санкционируют бой Бивола против мексиканца Рамиреса, интересы которого представляет Golden Boy.