Бивол обвинил Альвареса в блефе

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол считает, что звездный мексиканец Сауль Альварес на самом деле никогда не хотел проводить с ним реванш, несмотря на то, что постоянно говорил об этом бое на публику, передает fightnews.info.

"Он блефовал касательно желания драться со мной. Я знал это. Я действительно не хочу драться с ним на тех же условиях, что и в первом бою. Почему мне идти на это?

Перед этим я сказал ему "да", согласился на все его условия. Мне нравится мое нынешнее положение. Если Канело хочет подраться со мной - хорошо, пусть ставит на кон свои титулы. Мы можем на это согласиться. Вы когда-нибудь слышали, чтобы после победы боец выходил на реванш на тех же условиях? Я никогда такого не слышал.

Я хочу подраться в сентябре или октябре. Наш план - выступить в сентябре, октябре или, возможно, ноябре. Честно говоря, бой с Канело мог бы состояться. Если бы он хотел боя, то мы бы начали его обсуждать. Но мы не начали, потому что он не хотел драться. Он желал подраться с Головкиным и Райдером, но не хотел обсуждать с моей командой бой против меня. Это были просто разговоры. Я не буду сидеть и ждать его", - сказал Бивол.

Напомним, что Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Тогда россиянин, несмотря на статус аутсайдера, оказал мощное сопротивление мексиканцу и в итоге победил, причем единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

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