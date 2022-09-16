Бивол назвал фаворита трилогии Головкин - "Канело"

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) высказался о поддержке Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Boxing Scene.

Головкин в ранге действующего чемпиона мира по версиям WBA и IBF встретится с "Канело", который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе 18 сентября в Лас-Вегасе.

"Я не знаю, я не люблю делать прогнозы. Но мы поддерживаем Triple G", - признался Бивол.

Напомним, в Лас-Вегасе прошли первые два боя Головкина и Альвареса в 2017 и 2018 годах. Первый раз была зафиксирована ничья, а во втором поединке победил "Канело".

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