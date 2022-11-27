Бивол категорично высказался о реванше с "Канело"

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что не собирается ждать, пока мексиканец Сауль Альварес изволит провести с ним реванш, передает fightnews.info.

Сначала "Канело" вместо незамедлительного реванша выбрал третий поединок с Геннадием Головкиным, а теперь говорит, что хочет провести промежуточный бой, прежде чем проводить реванш. Бивол считает, что если бы Альварес хотел с ним драться, то давно бы договорился о поединке.

"Я не знаю по поводу реванша. У меня есть цель стать абсолютным чемпионом. Я предпочитаю подраться с Бетербиевым. Что касается "Канело", у него была опция реванша, но он ее не использовал. Теперь он снова будет драться с кем-то другим, а не со мной. Не знаю, хочет он драться со мной или нет, но я не готов его ждать. У меня есть собственный путь. Если бы он хотел, то мог бы подраться со мной. Но "Канело" мог сделать это раньше. Он не захотел биться в мае", - сказал Бивол.

Напомним, что в мае этого года Бивол защитил свой пояс, победив "Канело" единогласным решением судей.

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