"Без проблем, я буду драться". "Канело" заявил о желании провести бой с Усиком

Известный в профессиональном боксе промоутер Эдди Хирн заявил, что топовый мексиканец Сауль "Канело" Альварес не возражает против боя с украинским супертяжеловесом Александром Усиком, сообщает Sport 24. Он назвал весовую категорию, в которой может пройти поединок.

"Он всегда говорит мне: "Без проблем, я подерусь". Когда Усик победил Джошуа, я начал подшучивать по поводу возможного боя с Александром. И Сауль сказал мне: "Без проблем, я буду драться с Усиком". При всем уважении, Альварес готов драться с Усиком в первом тяжелом весе. Он же дрался с Биволом в полутяжелой весовой категории", - заявил Хирн в интервью DAZN.

В последнем поединке "Канело" одолел казахстанца Геннадия Головкина. Трилогия состоялась в сентябре 2022 года.

Усик в августе прошлого года нанес поражение Энтони Джошуа. Титульный бой состоялся в Саудовской Аравии.

Альварес провел 62 боя в профессиональном боксе и одержал 58 побед. На счету Усика 20 выигрышей в 20 поединках.

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