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Бекман Сойлыбаев: Поймает ли свой ритм перспективный казахстанский боксер?

Бекман Сойлыбаев: Поймает ли свой ритм перспективный казахстанский боксер?
©bnews.kz
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Возвращение Бекмана Сойлыбаева (12-1, 4 КО) на ринг после длительного восстановления получилось не таким, каким мы его ждали. Боксер проиграл. И пока других поединков еще не провел. Сможет ли он вновь попасть в число перспективных? Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

Он не дрался четыре года. И очень многое упустил, ведь Бекман владел титулом WBC, рассматривался в качестве претендента на большие бои. В общем, казахстанец имел все шансы, чтобы приблизиться к вершинам профи-бокса.

Однако травма внесла свои коррективы в развитие его карьеры. Он выбыл на длительный срок. За этот период Сойлыбаев прошел усиленный курс восстановления (причем неоднократно). И можно сказать, что он не вернулся в бокс, а вновь начал делать первые шаги в этом тяжелом виде спорта.

Бекману требовалось вновь обрести боевой опыт, обозначить новые цели, ознакомиться с ситуацией в своем дивизионе, выйти на пиковые кондиции и так далее. Список обязательных миссий был очень длинным. И жаль, что не удалось начать процесс реанимации карьеры с победы.

В августе он провел бой против мексиканца Рамиро Цесены (14-0-1, 11 КО). Тяжелая встреча. Особенно после такого длительного простоя. К тому же Бекман не смог воплотить в ринге то, что задумал. Судьи же вынесли решение в пользу Цесены.

Так что камбэк состоялся наполовину. Хотя это больше тот случай, когда главное - это выход на ринг. Необходимо ощущение ринга, ощущение соперника, ударов. Без этого трудно выстраивать фундамент для дальнейших успехов.

И сейчас важно не тушить тот внутренний огонь, который разгорается с большим трудом. Нужно помнить - пламя поможет в достижении целей. Единственный вопрос - сможет ли Бекман вновь поймать свой ритм, обрести прежнюю силу?

Сможет, конечно. Грамотный подбор оппозиции, эффективные тренировочные сессии, отсутствие пониженной активности позволят казахстанцу выйти на определенный уровень. Плюс нельзя закапывать его титульные амбиции.

Сойлыбаев легко может вновь обзавестись второстепенным поясом. После этого можно попробовать штурмовать и более серьезные цели. Многое зависит от него самого, от его истинных желаний. Если с настроем все в порядке, то и движение будет упорядоченным, направленным. 

Так что ждем следующий год. Начнет он его с боя в Актау, который состоится 22 января.

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Метки:
Сойлыбаев Бекман

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