Айдос Ербосынулы выступил с критикой после кровавого боя за звание "абсолюта"

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-1, 11 КО), выступающий во втором среднем весе, раскритиковал женский бокс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Внимание Ербосынулы привлек поединок пуэрториканки Аманды Серрано (44-2-1, 30 КО) и мексиканки Эрики Крус (15-2, 3 КО), который состоялся в минувшие выходные в Нью-Йорке (США). Бой выдался захватывающим и кровавым, поскольку в его ходе соперницы столкнулись головами и мексиканка получила рассечение, вследствие чего кровь заливала ее лицо вплоть до финального гонга. По итогам десяти раундов судьи, как и предполагалось, отдали победу Серрано (дважды 98-92 и 97-93). Таким образом, Аманда успешно защитила свои титулы IBF, IBO, WBC и WBO в полулегком весе, забрала у Крус пояс WBA и стала абсолютной чемпионкой мира.

"Женщины - хрупкие существа. Будь это в моих руках, я бы запретил им заниматься этим видом спорта", - написал Айдос в соцсетях.

Напомним, что Ербосынулы последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года в Миннеаполисе, когда проводил титульный бой во втором среднем весе с кубинцем Давидом Моррелом (8-0, 7 КО) и был жестко нокаутирован в 12-м раунде. После поединка он был доставлен в ближайший медицинский центр, где ему сделали операцию в результате полученной черепно-мозговой травмы и ввели в искусственную кому. В последующем Айдос пошел на поправку и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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