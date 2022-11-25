Авторитетный эксперт назвал главный недостаток Алимханулы в чемпионском бою

Редактор сайта World Boxing News Фил Джей оценил действия казахстанца Жанибека Алимханулы в первом чемпионском бою за титул WBO в среднем весе. В интервью корреспонденту Vesti.kz эксперт объяснил, в чем причина того, что бой с британцем Дензелом Бентли продлился 12 раундов.

В их поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (Невада, США), Алимханулы успешно провел первую защиту своего титула, выиграв у соперника по очкам. После этого боя на казахстанца обрушилась волна критики, а его оппонент даже намекнул на судейскую ошибку.

"Алимханулы очень ярко проявил себя в последнее время. На его счету несколько эффектных боев против экс-чемпионов и претендентов, которые он завершил ранней остановкой. В какой-то степени он напоминал Головкина в его пиковой форме. Все ожидали, что с Бентли все будет в той же манере. Однако британец смог удивить. Он сдержал удар казахстанца и смог отвечать. Конечно, победа Алимханулы была бесспорной, но ему не хватило хитрости и скорости, чтобы дожать соперника. Недостаток опыта оказался заметен в бою с большей оппозицией. У него большой потенциал и перспективы, но предстоит многому учиться", - отметил Джей.

Ранее президент WBO Франсиско Валкарсель анонсировал бой Алимханулы с мексиканцем Хайме Мунгией, который недавно нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса