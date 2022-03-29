Американский тренер перечислил проблемы Головкина перед трилогией с "Канело"

Американский тренер Джоэл Диас сделал резкое заявление относительно трилогии между Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает vRINGe.com.

"Интересует ли меня этот поединок? Нет. Людей, которые живут боксом, он не интересует. Почему? Мы ведь видели уже первую схватку и вторую. Что вы хотите от меня услышать? Мое мнение без всяких там фильтров? ОК, без проблем. Смысл от этого боя? Прошло уже четыре года. Прежней актуальности уже нет и не будет. У "Канело" просто ждали, когда Головкин состарится. И все, что нас ожидает, это односторонняя схватка, в которой Альварес будет попросту избивать Головкина. Геннадию уже 40 лет. Они должны были провести третий бой в 2019 году, а не спустя четыре года", - считает Диас.

Он отметил, что нельзя игнорировать фактор возраста Головкина, которому 8 апреля исполнится 40 лет. "Они сделали из "Канело" монстра, - рассуждает тренер. - Они дождались состарившегося Головкина. Я был в Нью-Йорке, когда Геннадий дрался с Сергеем Деревянченко. И скажу честно, я считаю, что он тот бой проиграл. Да, считаю, что Деревянченко заслужил победу. Понимаю, что Сергей - крутой боец. Но где он сейчас? Он не ровня "Канело". И если Головкин провел с ним столь конкурентный бой, то это о многом говорит о его сегодняшнем уровне. Это не значит, что Геннадий уже никакущий. Но 40 лет - это вам не шутки. И за его спиной множество пролитых в боях и тренировках пота, крови и слез", - заявил он.

"Нет, мне этот бой не очень интересен. Но я знаю, что многие болельщики хотят его увидеть. Тем более, что оба предыдущих поединка завершились со спорными судейскими вердиктами. Возможно, вся фишка в том, чтобы поставить финальную точку в этом противостоянии. Но ведь "Канело" попросту жестко побьет Головкина. Может, это порадует болельщиков. Просили? Получите, распишитесь. Среднестатистические болельщики не обращают внимание на то, что прошло уже 4 года, что Головкин уже состарился. Они хотят увидеть уверенную победу "Канело". Они ее увидят. Якобы, это должно закрыть все споры по поводу предыдущих их очных противостояний", - считает Диас.

Отметим, что первый их бой в 2017-м в Лас-Вегасе закончился вничью, а через год на той же арене победу решением праздновал мексиканец.

Напомним, Головкин, владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, проведет 9 апреля в Японии объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). На кону будут стоять три титула.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с "Канело", которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.