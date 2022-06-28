Американский топ-проспект уверен в победе Головкина над Альваресом

Американский топ-проспект легкого веса мексиканского происхождения Райан Гарсия считает, что казахстанец Геннадий Головкин выиграет третий бой у Сауля Альвареса.

Ранее этот боксер ушел от тренера Эдди Рейносо, объяснил свое решение тем, что не получал должного внимания из-за его сфокусированности на "Канело".

"Я считаю, GGG проведет потрясающий бой. Я выберу его", - сказал Гарсия в интервью DAZN.

Напомним, что третий бой GGG - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США). Билеты уже поступили в продажу.

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