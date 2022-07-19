Американец дебютировал в профи-боксе в 52 года и установил рекорд

Американец Пол Яннуцци вышел на профессиональный ринг в 52 года и установил рекорд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечер бокса в городе Вустер (штат Массачусетс, США) Яннуцци провел свой первый бой в карьере против 37-летнего бразильца Лусинея Сантоса, не имевшего ни одной победы при четырех поражениях. Поединок в лимите первого среднего веса закончился в первом раунде, когда американец нокаутировал соперника.

Таким образом, Яннуцци стал самым возрастным дебютантом на профи-ринге. Предыдущий рекорд, который продержался 11 лет, принадлежал другому американцу – Дьюи Бозелле.

Примечательно, что еще перед боем Яннуцци, у которого уже был любительский опыт, заявил, что это будет его единственный поединок в профи. После успешного дебюта победитель не изменил мнения:

"Когда я увидел, как широко он бьёт, то понял, что нужно двигать головой. Мы бросали удары, это было весело. Отдаю ему должное, парень пытался оторвать мне голову. Но я знал, что мои навыки помогут мне. И да, одного боя с меня хватит. Моя жена не разрешит мне драться снова".

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