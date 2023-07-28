Альварес считал, что победит Бивола, а в итоге ему надрали задницу - Эррол Спенс

Американский боксер-профессионал Эррол Спенс раскритиковал мексиканца Сауля Канело Альвареса. В частности, он припомнил мексиканцу поражение от россиянина Дмитрия Бивола.

29 июля Спенс, чемпион IBF, WBC и WBA, проведет бой против Теренса Кроуфорда, владеющего поясом WBO, за звание абсолюта в полусреднем весе. Канело заявил, что считает американца фаворитом.

"Он ошибается. И он не бог. Он считал, что победит Бивола, а в итоге ему надрали задницу", - сказал Спенс в интервью AKHi TV.

Напомним, Дмитрий Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей одержал россиянин.

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