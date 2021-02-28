Альварес пропустил всего 11 ударов от Йылдырыма

Стала известна статистика ударов поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе 30-летним мексиканцем Саулем Альваресом и обязательным претендентом на титул WBC, 29-летним турком Авни Йылдырымом, сообщает "Чемпионат".

За три раунда Йылдырым выбросил 105 ударов, из которых цели достигли только 11. Альварес выбросил 168 ударов, из которых 67 достигли цели.

В третьем раунде Альварес послал Йылдырыма в нокдаун, а уже по окончании раунда тот сдался. Таким образом, оба титула остались у представителя Мексики, который проводил их первую защиту. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

8 мая "Канело" встретится с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе, британцем Билли Джо Сондерсом. Альварес имеет рекорд 55 (37 КО)-1-2, а показатели его будущего соперника - 30 (14 КО)-0.

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