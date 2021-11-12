Альварес в бою с Плантом не смог перебить реванш с Головкиным по количеству платных трансляций

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) вернулся на PPV впервые с сентября 2018 года после боя, в котором он скандальным решением судей победил казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).

Как сообщает vringe.com, бой Альвареса против Калеба Планта (21-1, 12 КО) на Showtime PPV продал около 800 тысяч платных трансляций. Также поединок собрал около 18 миллионов долларов за реализацию входных билетов.

Забавно прокомментировал инсайдерские данные обозреватель Майк Монтеро: "Итак, "Канело" и Плант сделали около 800 тысяч PPV. Это отличная цифра для сегодняшнего боксерского рынка. Но только представьте себе, насколько это дико, учитывая, что Джейк Пол недавно сделал более 1,5 миллиона PPV, то есть почти в два раза больше "Канело". Черт возьми, даже Флойд Мейвезер с Логаном Полом сделали больше - один миллион PPV. Реально странные времена...".

Реванш Альвареса с Головкиным, в свою очередь, продал около 1,1 миллиона трансляций, а на входных билетах заработал около 23,5 миллиона долларов.