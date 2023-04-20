Алимханулы сделал сообщение перед титульным боем

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) поделился новостью относительно подготовки к своему следующему бою, передают Vesti.kz.
К нему приехали новые спарринг-партнеры.
"Из Нью-Джерси прибыли два спарринг-партнера. Подготовка идет на очень высоком уровне. Даст Бог, 13 мая покажем миру наш флаг!" - написал он в Instagram.
Напомним, Алимханулы ожидает бой против канадского боксера Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Он состоится 13 мая на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) и будет рассчитан на 12 раундов. Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).
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