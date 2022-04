Алимханулы раскрыл подробности подготовки к чемпионскому бою

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) раскрыл финальную часть подготовки к титульному поединку за чемпионский титул с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

21 мая на арене при развлекательном отеле-казино Resorts World Las Vegas (США) боксеры разыграют титул "временного" чемпиона мира по версии WBO.

"12 раундов спарринга завершены. Впереди еще 88 раундов🔥 тяжелая работа!" - поделился казахстанец.

12 rounds of sparring done. 88 more rounds🔥 hard work!