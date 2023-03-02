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Алимханулы предложили титульный бой против казаха с 10 нокаутами

Алимханулы предложили титульный бой против казаха с 10 нокаутами
©Top Rank

Обозреватель BoxingScene Элиот Фостер в интервью корреспонденту Vesti.kz предложил чемпиону WBO в среднем весе казахстанцу Жанибеку Алимханулы (13-0, 8 КО) провести защиту титула против соотечественника Мейирима Нурсултанова (18-0, 10 КО), владеющего поясом WBO International в той же категории.

Ранее WBO обязала Алимханулы и британца Лиама Смита (33-3-1, 20 КО) договориться о бое в течение 20 дней. Помешать проведению боя могут обязательства по проведению реванша Смита со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3, 23 КО), которого Лиам нокаутировал в четвертом раунде в январе.

"Есть ощущение, что бой со Смитом у Алимханулы не состоится. Реванш с Юбенком выглядит очень хорошо. Мунгия, идущий следом по рейтингу, уже заявил об отсутствии желания драться с казахстанцем. Следующим в списке располагается казахстанец Мейрим Нурсултанов. На мой взгляд, он имеет приоритет на бой с Алимханулы. Этот поединок выглядит наиболее интересным из возможных у чемпиона", - отметил Фостер.

В данный момент Нурсултанов занимает третье место в рейтинге WBO, располагаясь следом за Смитом и мексиканцем Хайме Мунгия. При этом в апреле в Южной Корее ему уже назначен бой с японцем Кадзуто Такесако (15-0-1, 14 КО).

Нурсултанов рассказал о возможности боя с Алимханулы

Стоит отметить, что ранее WBO не удалось организовать обязательные защиты титула с участием Деметриуса Андраде, Хайме Мунгии и Эскивы Фалькао.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

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Метки:
Алимханулы Жанибек Нурсултанов Мейирим

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