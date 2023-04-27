Алимханулы получил признание и попал в один список с Канело и "Танком" Дэвисом

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы признан лучшим контрпанчером в своем дивизионе по версии портала vRINGe.com, сообщают Vesti.kz. Его ближайшие конкуренты - Эрисланди Лара и Карлос Адамес.

"Времена возрастного кубинца Лары стремительно подходят к концу. Поэтому у нас новый лидер среднего веса среди боксеров-контрпанчеров.

Казахстанца Алимханулы не назвать чистым контровиком, но его главная фишка – умение красиво выдернуть соперника на себя и жестко наказать левым прямым или хуком. За счет любительского бэкграунда делает он это бесподобно. Но есть проблема – пока что Жанибек именно тот боец, которых в США называют "пони с одним трюком".

Появление доминиканца Адамеса в списке неслучайно. Просто колоссальную работу проделал с ним Исмаэль Салас – превратил из банального слаггера в настоящую сжатую пружину. Жаль, что этот тандем уже распался.

Кстати, когда говорят о самых невероятных перевоплощениях бокса, о Карлосе почему-то не вспоминают. А ведь его пример можно привести сразу же после упоминания о Тайсоне Фьюри", - пишет издание.

Что касается других весовых категорий, то в топ лучших контрпанчеров вошли: Энди Руис-младший (тяжелый вес), Табисо Мчуну (первый тяжелый вес), Андре Диррелл (полутяжелый вес), Сауль Канело Альварес (второй средний вес), Джермелл Чарло (первый средний вес), Теренс Кроуфорд (полусредний вес), Риджис Прогрейс (первый полусредний вес), Джервонта "Танк" Дэвис (легкий вес), Оскар Вальдес (второй полулегкий вес), Реия Абэ (полулегкий вес), Стивен Фултон (второй легчайший вес), Эммануэль Родригес (легчайший вес), Кадзуто Иока (второй наилегчайший вес), Санни Эдвардс (наилегчайший вес), Кен Широ (первый наилегчаший вес), Эрик Роса (минимальный вес).

Напомним, у Алимханулы 13 мая намечен бой против канадского боксера Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Он пройдет на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) и будет рассчитан на 12 раундов.

Для казахстанца это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

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