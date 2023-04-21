Алимханулы подсказали способ объединить два чемпионских титула

Немецкий журналист Лайф Хансмен в беседе с корреспондентом Vesti.kz предрек чемпиону мира в среднем весе по версии WBO казахстанцу Жанибеку Алимханулы (13-0, 8 КО) объединительный бой. Эксперт предложил ему большое событие в Германии и соперника.

Казахстанец проведет защиту своего титула против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО). Противостояние состоится 13 мая на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США). Перед боем Батлер пообещал победить Жанибека, а казахстанец в ответ потролил его.

"Бой Алимханулы с новым чемпионом IBF может быть интересным. Я думаю, что если Гуальтьери побьет Фалькао, то он вполне может рассчитывать на объединительную битву с казахстанским чемпионом. Если бы это прошло в Германии, то вызвало бы повышенный интерес. Однако перед этим Алимханулы нужно защитить титул, а Гуальтьери - его завоевать", - отметил Хансмен.

Напомним, первую защиту титула Алимханулы проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

Между тем бой за вакантный чемпионский титул IBF проведут бразилец Эскива Фалькао и Винченцо Гуальтьери из Германии.

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