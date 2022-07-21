Алимханулы отреагировал на решение WBO по бою с чемпионом мира

Команда Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) отреагировала на решение Всемирной боксерской организации (WBO) назначить чемпиону организации в среднем весе американцу Деметриусу Андраде (31-0, 19 КО) защиту титула против казахстанца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"WBO вынесла решение. Дали 30 дней на переговоры с Андраде. Посмотрим, что они скажут! Мы готовы! Старая история возобновилась с новой датой", - говорится в заявлении команды Алимханулы.

Отметим, что если стороны не договорятся за 30 дней, то будут назначены промоутерские торги.

Кроме того, если Андраде по какой-либо причине не сможет выступить, то Алимханулы автоматически будет повышен до статуса "полноправного" чемпиона мира WBO в среднем весе.

Напомним, в мае Алимханулы завоевал пояс "временного" чемпиона WBO, нокаутировав во втором раунде британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО).

Андраде свой последний бой провел в ноябре, когда отправил в нокаут ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 КО). Возвращение ожидалось в мае - американец должен был перейти во второй средний вес и подраться с британцем Заком Паркером (22-0, 16 КО), но получил травму и отказался от поединка.

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