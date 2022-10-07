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Алимханулы обратился к фанатам перед защитой титула

Алимханулы обратился к фанатам перед защитой титула
©twitter.com/qazaqstyle/

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) обратился к фанатам, сообщает корреспондент Vesti.kz. Алимханулы официально проведет первую защиту титула WBO в бою с британцем Дэнзелом Бентли (17-1-1, 14 КО). Поединок пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort.

"Всем ассалаумағалейкум! Тренировочный процесс проходит так, как мы задумали. 12-го ноября у нас бой. Большое спасибо вам за поддержку! Ваша поддержка нам нужна! Сделаем "Казахский стиль" известным во всем мире! И напишем историю. Первую страницу мы уже написали", - заявил Алимханулы вместе со своим менеджером Бериком Султаном.

Напомним, что 29-летний Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес и избежал боя с Жанибеком.

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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