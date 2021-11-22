Алимханулы настолько крут или Хассан такой слабый? Какими будут дальнейшие перспективы казахстанца

В минувшие выходные казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0-0, 7 KO) одержал уверенную победу на профи-ринге. Он досрочно остановил француза Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6-0, 21 KO). Что теперь делать дальше? Подробнее - в материале Vesti.kz.

Что мы прежде всего увидели? Акцент на технике. Алимханулы здорово работает, ищет возможность для проведения убойных серий ударов. И стоит отметить, что это у него получалось. Даже очень хорошо. Хассан за все эти прошедшие раунды так особо эффективным ничем не отметился.

Зато принимал. Много и часто. Не удивительно, что рефери решил остановить избиение. Все-таки ветеран сильно сдал позиции. И его текущее состояние не отображает реального уровня Жанибека. Да, в техническом плане все круто.

А вот с ударной мощью есть некоторые проблемы. Хотя есть предположение, что казахстанец решил устроить настоящую игру, не стал добивать оппонента, дав себе возможность реализовать большую часть из своих задумок.

Он успешно занял центр ринга. Француз решил "отбегать" некоторые раунды, пока был свежим и более-менее скоростным. Затем его активность упала, он сильно просел, чем и пользовался Алимханулы. Соперник просто физически не смог провести качественно этот поединок.

Так что нельзя однозначно сказать, что казахстанский средневес - топ в своем дивизионе. Доказать это надо в бою против более элитных и молодых оппонентов. Хассан изначально был проходным вариантом - он уже давно не тот, кем был раньше.

К тому же, ближе к середине боя Жанибек "задышал". Это было отчетливо видно по ходу поединка. Правда сильно на его мощностях это не сказалось. Француз позволял восстанавливаться, работать на отходе и переводить дух.

С тем же Деметриусом Андраде это сделать будет сложнее. Американец тоже работает на технику. У него есть свой стиль и мышление, помогающее ему в самых сложных ситуациях. И вот с ним уж точно проявится настоящий Алимханулы.

Так что Деметриус - это отличная перспектива. Стоит попробовать найти к нему подход, предоставить справедливый контракт. Если же в ближайшее время данный вариант невозможен, то вполне подойдут более молодые боксеры, представляющие список кандидатов на топ-уровень.

Джермалл Чарло пока недосягаем. Да и из доступных чемпионов он является самым опасным и сложным. Геннадий Головкин и Риота Мурата также вне зоны - в декабре они сойдутся в очном противостоянии. Так что три титула окажутся у кого-то одного.

Поэтому вполне оптимальный вариант для Жанибека - это провести еще один бой против крепкого бойца. Казахстана отлично продвигают. Вряд ли он по оппозиции откатиться далеко назад. В новом году он точно порадует крутыми боями.