Ахмедов объяснил, почему не стал нокаутировать Росадо

Казахстанский боксер Али Ахмедов, выступающий во втором среднем весе, прокомментировал победу в своем последнем поединке.

В карде трилогии Головкин - "Канело" в сентябре он победил решением судей американца Габриэля Росадо, завоевав вакантные титулы WBC Silver и IBF North American. Ахмедов отметил, что специально не стремился нокаутировать соперника.

"Я знаю Гейба Росадо, он очень крутой боец. У него длинная карьера, он сложный соперник для всех. Гейб - воин. Я старался боксировать с ним, потому что знал, что он хочет драться. Я подумал: "Хорошо, если ты хочешь драться, я буду боксировать с тобой". И это облегчило мне бой. Я двигался, боксировал, я знал, что моя скорость намного лучше. Он силен разумом, он хочет биться каждый раз, но я знал, что мои боксерские навыки лучше, моя скорость намного лучше. Я старался пройти все 10 раундов. Я не собирался пытаться нокаутировать его, потому что я понимал, что после этого боя мне предстоит более тяжелый поединок, и я хочу иметь больше опыта в боях на дальних дистанциях", - цитирует Ахмедова The Ring.

Напомним, что абсолютным чемпионом мира в весе Ахмедова является Сауль "Канело" Альварес.

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