Абсолютный чемпион принял вызов Кроуфорда и ответил Тайсону

Абсолютный чемпион первого среднего веса американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) принял вызов "абсолюта" в полусреднем дивизионе соотечественника Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Правда, сначала Чарло нужно провести бой с другим абсолютным чемпионом, но уже в суперсреднем весе - мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39 КО). Их поединок состоится в конце сентября в Лас-Вегасе.

Джермелл дал понять своим подписчикам в соцсетях, что вне зависимости от результата боя с Альваресом, он вернется в дивизион и будет защищать свои титулы от посягательств Кроуфорда.

"Сперва я шокирую весь мир в суперсреднем весе. А затем вернусь защищать свой трон в первый средний. Я здесь король. И ничто меня не остановит. Мегафайты выстроились передо мной. После того, как мой кореш (Эррол Спенс) сразится (с Кроуфордом) в реванше, мы можем дать болельщикам то, чего они хотят. Пусть же бой с Теренсом состоится!".

Также Чарло ответил на выпад Майка Тайсона, который считает, что Альварес победит его досрочно

"Тайсон - это Тайсон. Он может позволить себе говорить все что вздумается. Имеет право. Он - величайший, легенда. Это круто. Я очень уважаю Майка. Я и Канело уважаю. Считаю, что он тоже легенда. Знаете, почему я принял этот вызов? Потому что тоже стремлюсь к величию".

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