Абсолютный чемпион перечислил топ-5 лучших боксеров современности

Абсолютный чемпион легкого веса Девин Хэйни (29-0, 15 КОs) в эфире подкаста Bradley Martyn's Raw Talk назвал свой топ-5 лучших действующих боксеров, сообщает Fightnews.info.
24-летний американец не постеснялся поставить себя на вершину этого списка, после чего озвучил еще четверых: Эррол Спенс-младший, Теренс Кроуфорд, Тайсон Фьюри и Джервонта Танк Дэвис.
20 мая Хэйни проведет поединок против экс-чемпиона в трех весовых категориях - украинца Василия Ломаченко. Бой станет главным событием вечера бокса Top Rank в Лас-Вегасе (США).
Хэйни является действующим абсолютным чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO в легком весе, а также по линии авторитетного журнала The Ring.
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