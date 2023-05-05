Абсолютный чемпион перечислил топ-5 лучших боксеров современности

Абсолютный чемпион легкого веса Девин Хэйни (29-0, 15 КОs) в эфире подкаста Bradley Martyn's Raw Talk назвал свой топ-5 лучших действующих боксеров, сообщает Fightnews.info.

24-летний американец не постеснялся поставить себя на вершину этого списка, после чего озвучил еще четверых: Эррол Спенс-младший, Теренс Кроуфорд, Тайсон Фьюри и Джервонта Танк Дэвис.

20 мая Хэйни проведет поединок против экс-чемпиона в трех весовых категориях - украинца Василия Ломаченко. Бой станет главным событием вечера бокса Top Rank в Лас-Вегасе (США).

Хэйни является действующим абсолютным чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO в легком весе, а также по линии авторитетного журнала The Ring.

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