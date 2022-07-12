Абель Санчес предрек упорную трилогию между Головкиным и "Канело"

Бывший тренер Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Абель Санчес (57-2-2, 39 КО) поделился мнением о грядущей трилогии казахстанского боксера с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Fightnews.info.

"Это будет близкий, тяжелый бой. У обоих есть негативные моменты перед этим поединком. Так что они оба попытаются доказать, что их критики ошибаются. Благодаря этому получится хороший поединок.

Думаю, что им нужен третий бой. Они выдали хорошие 24 раунда. Оба поединка были близкими, так что им необходимо поставить точку. Перемены в тренерском штабе Головкина однозначно принесут изменения. Посмотрим, будет ли этого достаточно, чтобы в этот раз одержать более убедительную победу.

Я бы не сказал, что "Канело" уязвим после поражения от Бивола. Он дрался с бойцом, у которого такие же любительские заслуги, как и у GGG. Возможно, не такой сильный удар, но он гораздо больше. "Канело" стремился стать великим и подрался с более крупной версией Головкина.

Я считаю, что поединок будет близким. Головкин не позволит "Канело" легко победить, но возраст покажет свое отвратительное лицо. Я вижу близкий бой с противоречивой концовкой", - сказал Санчес.

Напомним, их третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

В апреле 2019 года, после почти 10-летнего сотрудничества, тандем Головкин - Санчес распался. Сейчас GGG тренируется под руководством американца Джонатана Бэнкса.