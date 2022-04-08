Абель Санчес дал совет Головкину перед трилогией с "Канело"

Бывший тренер Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Абель Санчес отметил, что нужно сделать казахстанцу в поединке с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), чтобы одержать победу и получить третий бой с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), пишет Fightnews.info.

"Головкину нужно убедиться, что Мурата не выставит его в плохом свете. Потому что если это произойдет, то люди начнут сомневаться в нем. Я бы не хотел, чтобы фанаты начали говорить, будто Геннадий недостоин третьего боя с "Канело".

Если он будет агрессивен в бою с Муратой, будет наносить много ударов, то ни у кого не возникнет сомнений, что Головкин снова должен встретиться с Альваресом. А если дело дойдет до девятого или десятого раунда, то появятся сомнения относительно Геннадия. Фанаты засомневаются в нем, потому что такой парень, как Мурата, смог продержаться с Головкиным так долго в ринге. У всех возникнут сомнения относительно поединка в сентябре", - сказал Санчес.

Головкин проведет бой с Муратой в статусе чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Поединок состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса GGG и титул японца.

В свою очередь "Канело" 7 мая встретится с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО). Если мексиканец отберет титул WBA Super в полутяжелом весе у Бивола, то в сентябре возможна трилогия с Головкиным.

Предыдущие бои между GGG и "Канело" прошли в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а во втором победу решением праздновал мексиканец.

Напомним, в апреле 2019 года Головкин прекратил сотрудничество с Санчесом, у которого тренировался на протяжении девяти лет.

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