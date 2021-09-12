47-летний Василий Жиров намерен провести реванш с лишившим его чемпионского титула боксером

Олимпийский чемпион по боксу 1996 года в весе до 81 килограмма, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF казахстанец Василий Жиров рассказал "Спорт-Экспрессу", что рассчитывает провести реванш с Джеймсом Тони. При этом Жиров не выходил на ринг с 2009 года, сейчас ему 47 лет.

"Возможно, сейчас сделаем бой как шоу - два старика вышли на ринг и будут драться, - сказал Жиров. - Есть идея такого боя. Я сказал: "Тони, давай сделаем бой". Что-то он... Вроде бы, соглашается, а вроде бы и нет. Может, до сих пор боится? Я увидел его на следующий день после нашего боя. Его лицо выглядело очень плохо - как будто его кувалдой били. Я выглядел намного лучше".

Бой между Жировым и Тони состоялся 26 апреля 2003 года. Тони победил единогласным решением судей, забрав у казахстанского боксера титул чемпиона IBF. По мнению Жирова, его в том поединке засудили. Тот бой был признан журналом The Ring лучшим в 2003 году.

Сейчас бывшему чемпиону IBF в трех весовых категориях Джеймсу Тони 53 года, и он до сих пор продолжает карьеру профессионального боксера. 23 октября Тони проведет бой с 49-летним Джереми Уильямсом.

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