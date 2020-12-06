"Это было бы большой ошибкой". Нурсултанов - о 14-й победе в профи, погоне за нокаутами и пути к титулу

Казахстанский боксер средневес Мейирим Нурсултанов накануне одержал 14-ю победу на профессиональном ринге в Екатеринбурге, где выиграл у россиянина Ильи Баландина единогласным решением судей.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Нурсултанов рассказал, почему рейтинговый бой продлился все восемь раундов, при высоком проценте добытых им нокаутов, и как пережил почти годовую паузу из-за пандемии.

- Мейирим, поздравляем тебя с победой! Спрошу сразу, годовая пауза в карьере повлияла ли как-то для тебя лично и на исход этого боя?

- Спасибо, всем за поддержку! Для меня это существенная победа. Ровно 11 месяцев я не выходил на ринг и очень хотел вернуться в бокс. Такой рейтинговый бой мне был нужен как воздух. План на бой был ясен - выйти и отбоксировать на всю дистанцию до победы. За восемь раундов я много что успел проверить, отработать и реализовать. На каждый раунд был четкий инструктаж и поэтому я не торопился. Это все установка тренера и, самое важное, конечный результат боя.

- Все восемь раундов соперник показал неплохой бокс. Какую оценку ты бы дал Баландину на свой бой?

- Соперник у меня был хороший. Первые два-три раунда я должен был прощупать дистанцию, найти свой ритм боя. Я никогда не гонялся за нокаутами. Это было бы большой ошибкой, а недооценка соперника всегда приводит к плачевным результатам. Я вышел на ринг уверенно, и сделал свою работу. Баландин тоже отвечал уверенно, контратаковал и главное не избегал отрытого боя. Он боксер с характером и с неплохой техникой. По ходу боя я наносил сильные акцентированные удары которые достигали цели. Илья дал понять что хорошо умеет принимать удары. Думаю мы показали динамичный и интересный бой. Каждая победа - это шаг к титулу и я доволен таким итогом.

- Начиная с 2017-го, ты проводил по четыре боя в год. Такой темп проведения боев присуще не каждому боксеру. Психологически тебе не было сложно из за паузы?

- С ноября 2016-го у провел уже 14 боев. Конечно такая затяжная пауза немного влияет. Но я был в Казахстане рядом с семьей и смог хорошенько отдохнуть. Не я один переживаю такой трудный момент сейчас. Мировой бокс и весь мир преодолевает этот сложный путь. Из за пандемии мне пришлось внести существенные корректировки в свою профессиональную карьеру. Все что происходит, все по воле Всевышнего. Думаю, кризис только закаляет людей и мы все вместе победим в этой схватке. На 2021 год буду готов к топовым боям, и у нас большие цели.

- К этому бою ты готовился уже без американских специалистов бокса. Расскажи как все проходило?

- Весь тренировочный сбор я проводил в Нур-Султане. Мне помогали мои друзья. На этот раз моим тренером выступил мастер спорта по боксу Ернур Жанабай. В Казахстане его знают как хорошего молодого тренера с международным опытом. Хочу поблагодарить друзей своих спарринг-партнеров. Готовились усердно, каждый тренировочный день был адским трудом. Путь к победе был непростым!

- В рейтинге авторитетного сайта BoxRec ты находишься на 26-ой позиции, и входишь в топ-10 лучших средневесов мира по линий IBF. Когда увидим твои бои с громкими именами?

- Путь к чемпионскому титулу он не близкий и не легкий. Мне 27 лет и я с каждым выходом на ринг набираю опыт, и каждая победа меня мотивирует. Как я уже отметил? у нас большие планы на 2021 год. Как минимум хочу провести три боя с хорошими соперниками, и приблизится в рейтинге к топ-5. В среднем весе сейчас много именитых и лучших боксеров. По этому каждый из нас может стрельнуть и завоевать чемпионский титул. Шансы есть у многих, я просто буду готов к этому времени!