Официально объявлено место следующего боя "Канело" за два титула

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО) на своей странице в Instagram официально объявил о месте проведения ближайшего поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Это официально, мой следующий бой будет на арене Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США), он пройдет 19 декабря против Каллума Смита
(27-0, 19 КО). Рад вернуться в это великое состояние и поделиться со всеми моими подписчиками. Продажа билетов начнется в среду, 25-го числа", - написал он.
Бой состоится в рамках шоу промоутера Эдди Хирна (Matchroom Boxing) на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять титулы WBA Super и The Ring.
Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал
россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.
Смит последний бой также провел осенью 2019 года, когда решением победил
соотечественника Джона Райдера.
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