Казахстанский боксер взлетел на 50 позиций в мировом рейтинге после завоевания титула WBC

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет
, ставший обладателем пояса WBC International в первом среднем весе после победы над британцем Маклеем Макгоуэном
, существенно улучшил свои позиции в мировом рейтинге, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Этот бой стал главным событием вечера бокса в Йоркшире (Англия), который казахстанец выиграл
решением.
Успех позволил ему подняться на 102-е место в рейтинге BoxRec, тогда как ранее он находился на 152-й строчке.
Отметим, что это был всего лишь второй поединок казахстанца на профи-ринге. Дебютировал он летом этого года с досрочной победы
над своим соотечественником Сагадатом Рахманкуловым в Алматы.
Турсынбай является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.
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