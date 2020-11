Нокдаун от Кулахмета, или полное видео победного боя казахстанского боксера за титул WBC

В Йоркшире (Англия) прошел вечер профессионального бокса от компаний MTK Global и TOP Rank, в главном событии которого казахстанец Турсынбай Кулахмет (1-0, 1 КО) встречался с местным боксером Маклеем Макгоуэном (14-0-1, 3 КО) за вакантный титул WBC International в первом среднем весе.

Поединок был рассчитан на десять раундов и прошел всю дистанцию. Кулахмет победил единогласным решением судей (99-89, 99-89, 99-89). В седьмом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.

KNOCKDOWN ‼️



Macaulay McGowan given a count at the end of round seven after a right hand from Tursynbay Kulakhmet.



???? The main event continues live RIGHT NOW on @ESPN+ and @IFLTV.



FREE LIVE STREAM ➡️ https://t.co/jJ74drVT3z#MTKFightNight #TeamMTKGlobal pic.twitter.com/fmnwwYQMzb — MTK Global ???? (@MTKGlobal) November 11, 2020

Таким образом, Кулахмет завоевал первый титул в своей карьере. Для этого ему потребовалось всего два боя: летом он дебютировал на профи-ринге, одержав досрочную победу над соотечественником Сагадатом Рахманкуловым (6-2, 4 КО).

Для Макгоуэна это поражение стало первым в карьере.

Турсынбай является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.